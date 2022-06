Per Botti “no al parcheggio sotterraneo in Cittadella, si allo scavo archeologico”

Valorizzare piazza Cittadella, renderla un vero biglietto da visita per l’intera città attraverso l’abbattimento dell’ex biglietteria e investendo in un arredo urbano all’altezza di palazzo Farnese. Per Maurizio Botti, candidato sindaco di “Piacenza Rinasce” sono queste le prerogative legate a una zona che negli ultimi anni è stata interessata a diversi dibattiti soprattutto inerenti alla realizzazione o meno del parcheggio sotterraneo.

Per Botti “il parcheggio interrato è una decisione sbagliata di giunte precedenti, perchè molto costoso e perché porterebbe solo 250 posti auto”. “Noi – conclude il candidato sindaco – abbiamo proposto, in alternativa, la realizzazione di uno scavo archeologico che impreziosisca il luogo”.