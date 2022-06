Piacenza Oltre e fuga dei cervelli: “Serve ufficio per Università e imprese”

Piacenza Oltre interviene con un comunicato stampa sulla fuga dei cervelli e la necessità di “un ufficio in Comune che si interfacci con Università e imprese del territorio”. Ecco il comunicato.

Un Comune deve fissare grandi obiettivi, definire le missioni necessarie per raggiungerli, incoraggiare e investire nell’innovazione e governare il processo in modo che tutta la comunità ne tragga beneficio. “Funzionale a questo – sostiene l’Associazione Piacenza Oltre in una nota – è la creazione di un organismo presso l’Ente Pubblico che analizzi le situazioni di necessità, identifichi le criticità e proponga le soluzioni in stretta collaborazione con Università e imprese. Il Comune può essere l’acceleratore dell’innovazione. Solo se il Sindaco si farà carico dei problemi, sarà in grado di seguire le intuizioni verso soluzioni innovative”.

“L’Associazione Piacenza Oltre si impegna nel prevenire la fuga di cervelli – spiegano i membri – che interessa molte zone d’Italia e Piacenza non fa eccezione. Dobbiamo dare motivazioni forti per contribuire al miglioramento del territorio con opportunità stimolanti, attraverso una qualità del lavoro adeguata e lavori adatti alla propria formazione nelle scuole superiori cittadine”.

“In questo contesto, Piacenza è chiamata ad attrarre lavoratori in quanto la scelta del lavoro si basa spesso rispetto all’area in cui dovrà essere svolto e quindi vengono privilegiate le città che offrono una vasta gamma di servizi (dalla cultura alla sicurezza, dall’alta qualità dei servizi pubblici alle opportunità per il tempo libero), dando più possibilità di incontro, di contaminazione e di sviluppo di idee innovative. Per questo motivo, le regioni e le città sono in forte competizione tra loro per attrarre le menti migliori, perché possano contribuire alla crescita delle proprie aree. “Piacenza non può rimanere indietro su questi temi”.