Stasera a Doppio Turno i candidati si confrontano su commercio, turismo e cultura

Commercio, artigianato, turismo e cultura sono gli argomenti della puntata di questa sera di Doppio Turno, il format di Telelibertà che ospita il confronto tra tutti i candidati alla poltrona di sindaco di Piacenza.

Alle 21.00 il direttore Nicoletta Bracchi e il vicedirettore Michele Rancati ospiteranno allo Spazio Rotative Stefano Cugini, Corrado Sforza Fogliani, Katia Tarasconi, Patrizia Barbieri e Maurizio Botti, mentre Samanta Favari interverrà attraverso alcune interviste registrate vista l’impossibilità di essere presente.

Dopo aver parlato nelle puntate precedenti di sviluppo sostenibile, ambiente, disabili, giovani e mondo dello sport, gli aspiranti sindaco si confronteranno su altri temi centrali per il futuro di Piacenza, spesso interconnessi tra loro.

Gli spunti di partenza saranno i manifesti realizzati nelle scorse puntate di Doppio Turno dai rappresentanti di associazioni e categorie del nostro territorio, che hanno fornito idee e proposte molto interessanti.

Il regolamento rispetterà fedelmente i dettami della par condicio: ciascun candidato presente in studio avrà a disposizione lo stesso tempo, scandito da un conto alla rovescia, da poter impiegare a proprio piacimento per poter rispondere alle domande e intervenire sui vari argomenti.

Doppio Turno si può vedere su Telelibertà (cabale 76) e anche in streaming sul sito www.liberta.it.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà