Via Roma street market: oggetti vintage e donazioni per i ragazzi disabili

Un sole, seppure pallido, ha baciato l’ultimo appuntamento del Via Roma Street Market prima della pausa estiva. Ha avuto successo il mercatino del quartiere Roma che, per la prima domenica di giugno, eccezionalmente si è trasferito ai giardini Merluzzo.

Un numero un po’ ridotto di bancarelle rispetto alle edizioni precedenti in via Roma che però ha riservato sorprese: in primis quella dello stand dell’Asd polisportiva “Special Dream Team” che si occupa di sport per bambini e ragazzi disabili. I volontari sono stati presenti con la loro bancarella di oggetti vintage che ha riscosso particolare successo fin dalla mattina: l’obiettivo è quello di contribuire alla raccolta fondi destinata all’acquisto di un pulmino che serve alla squadra per partecipare ai diversi campionati sportivi.

Ma non sono mancate neppure le operose volontarie dell’associazione “Le mani delle donne” che hanno portato al Via Roma Street Market le loro creazioni.