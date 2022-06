Caserma Dal Verme, Barbieri replica a Saccardi: “Un centro commerciale? Falso”

“La caserma Dal Verme appartiene al Demanio. Diverse aste sono andate deserte. Non è vero che l’Ausl avrebbe voluto investire su quell’area, anche perché l’azienda sanitaria è interessata a recuperare l’ex clinica Belvedere”. Così il sindaco Patrizia Barbieri, ricandidata per un secondo mandato con il centrodestra, replica alle dichiarazioni di Mauro Saccardi (Liberali), consigliere comunale uscente, in merito al futuro dell’immobile abbandonato in via Benedettine.

“Si tratta di ricostruzioni fantasiose – prosegue Barbieri – lì non sorgerà alcun centro commerciale con appartamenti. Anzi, l’amministrazione comunale aveva tentato di ottenere il parcheggio dell’ex caserma Dal Verme, ma il Demanio non ha permesso l’operazione. Ma si continua a lavorare su questa ipotesi”.