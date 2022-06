Lega Pro, le date della nuova stagione: Piace e Fiorenzuola in campo il 28 agosto

Questa mattina si sono svolte, alla presenza del presidente Francesco Ghirelli, le riunioni del Comitato Esecutivo di Lega Pro e del Consiglio Direttivo.

Nel Consiglio è stato stabilito il calendario competizioni della stagione sportiva 2022/23, a cui prenderanno parte Piacenza e Fiorenzuola.

La stagione inizierà domenica 21 agosto con il primo turno eliminatorio di Coppa Italia.

Il 28 agosto il via al campionato. L’ultima giornata sarà disputata il 23 aprile 2023. I playoff avranno inizio il 30 aprile e termineranno con la classica doppia finale andata e ritorno il 4 e l’11 giugno 2023.

Un’ampia parte della riunione è stata dedicata al tema delle regole. In merito al regolamento sul minutaggio dei giovani, il Consiglio Direttivo ha condiviso la necessità di darne massima stabilità, confermandolo anche per la prossima stagione.

Riguardo al campionato 2022/23, il Consiglio Direttivo ha inoltre approvato il codice di autoregolamentazione, all’interno del quale per la prima volta è stato inserito l’adempimento relativo al budget delle società. Infine è stata presentata l’attività del marketing di Lega Pro.

