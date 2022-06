Liberali, Ponzini: “Così via Roma e lo stradone Farnese diventeranno a senso unico”

“Rivedere il piano viabilistico di Piacenza, con l’istituzione dei sensi unici in via Roma e sullo stradone Farnese per creare un anello intorno alla città”. E’ la proposta di Franco Ponzini, candidato a consigliere comunale nella lista dei Liberali piacentini. “Inoltre – aggiunge – bisogna riqualificare via Cittadella, un’importante strada in centro storico che collega piazza Cavalli a piazza Cittadella”. I Liberali, lo ricordiamo, sostengono il candidato a sindaco Corrado Sforza Fogliani. L’intervista nel servizio del Tgl qui sopra.