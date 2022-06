Caro bollette, l’impegno di Barbieri: “Contributi agli anziani in difficoltà”

“Gli anziani hanno sofferto, è giusto impegnarsi per aiutarli”. Così il sindaco uscente Patrizia Barbieri, ricandidata con il centrodestra per un secondo mandato alla guida di Piacenza, annuncia la volontà di destinare una parte dell’avanzo di bilancio al sostegno diretto agli anziani in crisi economica. “Abbiamo monitorato la situazione della terza età nella fascia a basso reddito, aggravata ulteriormente dai rincari delle bollette”, aggiunge il sindaco, motivando quindi la necessità di una misura concreta di supporto. L’intervista a Barbieri nel servizio del Tgl qui sopra, a cura di Thomas Trenchi.