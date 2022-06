Tarasconi: “No al disfattismo, ma voglio amministrare Piacenza in modo diverso”

“E’ stata una campagna elettorale entusiasmante, che mi ha permesso di parlare con tanti concittadini. Non sono disfattista, ma credo che Piacenza si possa amministrare in maniera diversa”. Così Katia Tarasconi, candidata a sindaco del centrosinistra, traccia un bilancio delle ultime settimane che l’hanno vista correre per la guida di Palazzo Mercanti. A tenere banco è stato soprattutto il tema del nuovo ospedale: “Noi vogliamo realizzare la struttura sanitaria in tempi più rapidi, spostando l’area di costruzione in un terreno già consono ed edificabile, senza problemi idraulici, all’interno della tangenziale”. L’intervista nel servizio del Tgl qui sopra, a cura di Thomas Trenchi.