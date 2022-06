Candidati a confronto su lavori pubblici, ospedale e tasse stasera a Doppio Turno

L’ultimo confronto pubblico tra i candidati alla carica di sindaco di Piacenza, prima del silenzio imposto dalla legge per i giorni di sabato e domenica, sarà trasmesso questa sera alle 21.00 da Doppio Turno, su Telelibertà (canale 76).

Allo Spazio Rotative, ospiti del direttore Nicoletta Bracchi e del vicedirettore Michele Rancati, si confronteranno Stefano Cugini, Corrado Sforza Fogliani, Katia Tarasconi, Patrizia Barbieri e Maurizio Botti, mentre Samanta Favari interverrà con alcune interviste registrate per sua scelta.

I candidati avranno, come già nelle puntate precedenti, 12 minuti ciascuno da poter utilizzare liberamente per presentare idee, proposte e programmi. Questa sera, in particolare, il dibattito si concentrerà sui lavori pubblici, il nuovo ospedale, il destino di quello attuale e la tassazione locale, con gli ospiti che riveleranno anche il primo provvedimento che adotteranno in caso di elezione.

