Oggi silenzio elettorale, domani piacentini al voto per amministrative e referendum

Dopo settimane di serrata campagna elettorale, la vigilia delle elezioni amministrative – che domani, 12 giugno, vedranno impegnati i piacentini residenti nel capoluogo e nei quattro comuni della provincia chiamati alle urne – è per legge dedicata al silenzio elettorale. Niente propaganda da parte dei candidati, quindi, con l’attenzione dedicata esclusivamente agli aspetti tecnici per l’allestimento dei seggi.

A Piacenza i sei sfidanti alla carica si sindaco, tre donne e tre uomini, sono Stefano Cugini, Corrado Sforza Fogliani, Katia Tarasconi, Patrizia Barbieri, Maurizio Botti, Samanta Favari.

A Bettola gli aspiranti al ruolo di primo cittadino sono Paolo Negri, Mauro Bruzzi, Fabio Ottilia. A Carpaneto sono Ferdinando Sidoli, Patrizia De Micheli, Andrea Arfani. A Monticelli gli sfidanti sono due: Gimmi Distante e Martina Affaticati. Due anche a Villanova: Romano Freddi ed Ezio Marocchi.

REFERENDUM – Domenica si vota anche per i 5 referendum sulla giustizia, contrassegnati dalle schede di colore rosso, arancione, giallo, grigio e verde, e ai quali sono chiamati gli oltre 51 milioni di italiani. Affinché siano validi occorre che vada a votare la metà più uno degli aventi diritto. Lo spoglio dei referendum partirà subito dopo la chiusura dei seggi.

TRASPORTO DISABILI AI SEGGI – A Piacenza l’amministrazione comunale assieme alla Croce rossa hanno istituito il servizio di trasporto gratuito ai seggi per gli elettori con disabilità che avessero difficoltà negli spostamenti in autonomia.

TESSERA ELETTORALE – Chi avesse smarrito o esaurito la tessera elettorale può rivolgersi all’ufficio elettorale del proprio comune.

GREEN PASS E MASCHERINA – Per le elezioni comunali non saranno necessari né il Green Pass (andato in soffitta il 1° maggio scorso) né la mascherina, anche se quest’ultima è fortemente raccomandata dal governo. Le precauzioni da osservare sono l’igienizzazione delle mani e mantenere la distanza di sicurezza.

QUANDO SI VOTA – I seggi apriranno domattina, domenica 12 giugno, alle 7 e resteranno operativi fino alle 23. Le operazioni di scrutinio delle amministrative partiranno lunedì 13 alle 14.

COME SI VOTA – La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Ciascun elettore può anche votare per un candidato alla carica di sindaco, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.

SPOGLIO DEI VOTI – Lo spoglio dei voti delle amministrative inizierà lunedì alle 14.

A Piacenza, nel caso in cui nessun candidato raggiunga il 50% + uno delle preferenze, si andrà al ballottaggio previsto per domenica 26 giugno.

DIRETTA TV DOPPIO TURNO SU TELELIBERTA’ – Lunedì 13 giugno Telelibertà accompagnerà i piacentini durante lo spoglio, con una edizione speciale di Doppio Turno, in diretta da piazza Cavalli a partire dalle 14, con interventi in tempo reale anche dalle piazze dei quattro comuni della provincia al voto.

