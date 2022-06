Elezioni 2022, domani su Telelibertà e Liberta.it la diretta a partire dalle 14.00

Non ci può essere elezione nella nostra provincia senza la diretta di Telelibertà e gli aggiornamenti in tempo reale del sito www.liberta.it. La televisione dei piacentini (canale 76) seguirà passo passo lo spoglio dei voti nei cinque comuni piacentini chiamati oggi al voto: appuntamento domani a partire dalle 14.00, orario di inizio dello scrutinio delle Amministrative 2022.

Il direttore Nicoletta Bracchi sarà la padrona di casa dello studio allestito sotto i portici del municipio di Piacenza, assieme ai colleghi della redazione di Telelibertà e del sito liberta.it fornirà ai telespettatori tutti gli aggiornamenti in tempo reale della corsa a sindaco di Palazzo Mercanti, ma anche a Bettola, Carpaneto, Monticelli e Villanova. Non solo numeri, ma anche interviste, commenti e analisi, che dureranno fino a quando non saranno definiti i risultati di queste attesissime elezioni.

Naturalmente, si parlerà del voto di oggi anche nelle edizioni in diretta del TGL, alle 13.15 e alle 19.30.

Come di consueto, Telelibertà sarà visibile in streaming anche sul sito www.liberta.it (costantemente aggiornato con tutte le notizie del nostro territorio) e sulla pagina Facebook di Editoriale Libertà.

