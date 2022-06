Barbieri e Tarasconi verso il ballottaggio. Stretta di mano nella diretta di Telelibertà

Patrizia Barbieri e Katia Tarasconi candidate del centrodestra e del centrosinistra alla carica di sindaco di Piacenza, si sono incontrate nel salotto allestito sotto i portici di Palazzo Mercanti per la diretta elettorale di Telelibertà, condotta dal direttore Nicoletta Bracchi e dal vicedirettore Michele Rancati.

“Mi aspettavo questo testa a testa – ha dichiarato Barbieri -. Le prossime saranno due settimane costruttive, di confronto, ci si gioca tutto sui programmi, in base alla scelta del candidato si sceglie il futuro della città”.

Sui toni della campagna elettorale è intervenuta Tarasconi. “Ho tenuto un certo stile stile perché sono convinta che per far tornare al voto il 50 percento della popolazione che è rimasta a casa dobbiamo smettere di attaccarci su piccole cose personali ma restare su idee e programmi mantenendo toni pacati ed educazione”.

In merito alla campagna elettorale, lunga e faticosa, ci sono state anche piacevoli sorprese per le candidate.

“Per me una gradevole sorpresa è la lista civica in cui ho creduto e la sorpresa è stata la conferma di un risultato è importante” ha dichiarato Barbieri.

“Per me la sorpresa è stata l’affetto che ho sentito attorno a me, ci sono state tante persone che sono scese in campo e non avevano mai fatto politica prima” ha concluso Tarasconi.

LE FOTO DI MAURO DEL PAPA