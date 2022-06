Elezioni 2022: dalle 14.00 lo spoglio in tempo reale in diretta su Telelibertà

L’attesissimo spoglio elettorale di oggi sarà seguito passo passo da Telelibertà (canale 76) e dal sito www.liberta.it.

La televisione dei piacentini inizierà la lunga diretta a partire dalle 14.00, orario di inizio dello scrutinio, e andrà avanti fino a quando non saranno definiti i risultati a Piacenza, Bettola, Carpaneto, Monticelli e Villanova.

Lo studio principale sarà allestito sotto i portici di Palazzo Mercanti, con collegamenti dalla sala del consiglio comunale di Piacenza e dai comuni chiamati alle urne.

Il direttore Nicoletta Bracchi e i giornalisti della redazione di Telelibertà forniranno tutti i dati dello spoglio, ma anche analisi, commenti e interviste con i protagonisti di queste sentitissime elezioni.

Parallelamente, sarà costantemente aggiornato il sito liberta.it, su cui sarà visibile anche la diretta televisiva in streaming, al pari della pagina Facebook di Editoriale Libertà.

Ovviamente, si parlerà del voto anche nelle edizioni in diretta del TGL, alle 13.15 e alle 19.30.

