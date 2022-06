Tarasconi: “Dispiaciuta per la scarsa affluenza. La politica deve fermarsi e riflettere”

Così come per gli altri sfidanti sono ore di attesa per Katia Tarasconi, la prima tra i candidati a sindaco di Piacenza intervistata durante “Doppio turno”, la diretta elettorale di Telelibertà.

“Abbiamo fatto tutto quello che potevamo, dando veramente l’anima” ha spiega ai nostri microfoni la candidata del centrosinistra. “Certo, siamo dispiaciuti nel vedere i dati relativi all’affluenza (in città ha votato il 53,8% degli aventi diritto, ndc). Come me lo spiego? Sento dire – prosegue Tarasconi – che la gente non crede più nella politica. Probabilmente c’è un sistema da riformare e ognuno di noi deve farsene carico. Cosa è mancato in questa campagna elettorale che non ha contribuito a tenere vicini i cittadini alla politica? Non credo basti la natura della recente campagna elettorale a spiegare dati di affluenza così bassi. Credo sia più una tendenza a livello nazionale o più in generale mondiale. La politica internazionale vede fermarsi a riflettere su cosa è giusto fare. Naturalmente, votare solo la domenica il 12 giugno non aiuta di certo”.