Elezioni al femminile: sfida Tarasconi-Barbieri, le più votate De Micheli e Soresi

Gli elettori piacentini hanno fiducia nelle donne in politica. In controtendenza rispetto al quadro nazionale, a Piacenza l’esito delle urne è al femminile: non solo, infatti, il ballottaggio in programma domenica 26 giugno sarà fra due donne, il sindaco uscente Patrizia Barbieri (centrodestra) e il consigliere regionale Katia Tarasconi (centrosinistra), ma anche nella gara delle preferenze fra i candidati al consiglio comunale trionfano le donne.

Nel centrosinistra, con 459 voti personali (la più votata in assoluto) è la deputata ed ex ministro del Pd Paola De Micheli. Nel centrodestra la più votata è Sara Soresi (392) candidata nelle liste di Fratelli d’Italia, a sostegno di Barbieri.

