Piacenza Coraggiosa: “Serve una scelta di campo: Tarasconi sindaco giusto”

“Le urne del 12 giugno hanno consegnato la grande voglia di cambiamento che sentono i cittadini e le cittadine di Piacenza. E’ innegabile la soddisfazione per il risultato di Piacenza Coraggiosa, ecologista e solidale e di tutta la coalizione a sostegno di Katia Tarasconi“.

E’ quanto si legge in una nota diffusa da Piacenza Coraggiosa in merito alle elezioni comunali, che ieri hanno visto la rappresentante del centrosinistra chiudere il primo turno con il 39,93% di preferenze contro il 37,72% della principale sfidante Patrizia Barbieri.

“In vista del ballottaggio – prosegue la nota – i piacentini hanno di fronte una scelta di campo. Noi, intesi come collettivo al servizio di un futuro inclusivo e progressista della città, siamo davvero convinti che il centrosinistra a Piacenza possa tornare a fare bene e disegnare una città capofila in termini di sviluppo sostenibile, diritti civili e sociali. Per questo è importante concentrare gli sforzi in un progetto politico inclusivo che guardi al futuro con competenze e passione, con testa e cuore. Occorre un governo di centrosinistra a Piacenza. E una sinistra di governo che ci impegneremo a interpretare in termini di progetti, visione e coerenza. Come Piacenza Coraggiosa – si legge – siamo certi di aver dato il nostro contributo positivo, soprattutto in termini di idee e di visione, in questa tornata elettorale. Crediamo che il buon risultato dipenda proprio dall’essere stati noi stessi, dall’aver portato la nostra sensibilità sociale e ambientale con posizioni di buon senso. Il resto l’ha fatto un collettivo straordinario, determinato a portare avanti un’idea di città che arriva da lontano e lontano andrà. Ringraziamo per questo tutte le donne e gli uomini che ci hanno dato fiducia: ci impegneremo per essere all’altezza delle aspettative. La scelta sarà tra un campo progressista, riformista e di sinistra e una destra conservatrice e oscurantista. La Piacenza di tutte e tutti si costruisce con la vittoria di Tarasconi e della coalizione di centrosinistra. Una scelta di campo”.