Oggi sciopero dei buoni pasto: in 10mila piacentini non potranno utilizzarli

Scatta oggi lo sciopero dei buoni pasto, che per tutta la giornata non saranno accettati e oltre 10mila i piacentini non potranno utilizzarli. Fida e Fipe Confcommercio, Fiepet e Fiesa Confesercenti, unitamente ad altre sigle sindacali, hanno infatti aderito all’iniziativa di livello nazionale. Una forma di mobilitazione e protesta da parte delle imprese della somministrazione e della distribuzione commerciale alimentare per evidenziare un grave problema che da anni interessa un settore di fondamentale importanza per milioni di lavoratori che ogni giorno pranzano fuori casa.

Due, in particolare, le richieste: la salvaguardia del valore nominale dei titoli e la definizione di tempi certi di rimborso da parte delle società emettitrici.