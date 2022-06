Verso il ballottaggio, Tarasconi e Barbieri ospiti questa sera a Doppio Turno

Sono lanciate verso il ballottaggio di domenica 26 giugno, ma non possono mancare alla tappa fissa del venerdì sera allo Spazio Rotative.

Katia Tarasconi e Patrizia Barbieri saranno ospiti questa sera a Doppio Turno, la trasmissione di Telelibertà condotta dal direttore Nicoletta Bracchi e dal vice Michele Rancati.

Appuntamento alle 21.00 con una puntata particolare: le due candidate alla poltrona di sindaco di Piacenza verranno intervistate da tutta la redazione di Telelibertà e del sito www.liberta.it, non solo sui tanti temi che stanno animando ormai da settimane la campagna elettorale, ma anche su aspetti più personali. I telespettatori, accanto a proposte e idee, potranno quindi conoscere meglio le due donne che si stanno sfidando, peraltro con grande fair play, lungo la strada che porta alla poltrona più ambita di Palazzo Mercanti.

Naturalmente, per rispondere alle domande ciascuna delle due avrà lo stesso tempo, cronometrato al secondo e di cui potranno disporre liberamente sino al suo esaurimento.

