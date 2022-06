I misteri, i retroscena e le curiosità del furto di Klimt nel libro di Ermanno Mariani

Nel tardo pomeriggio di ieri, nella biblioteca della Besurica, il giornalista Ermanno Mariani ha presentato il libro ” Il mistero del doppio ritratto di Klimt”. Con lui anche la dottoressa Lucia Pini, direttrice della galleria d’arte moderna Ricci Oddi, che ha motivato le intenzioni di celebrare il ritratto femminile e l’amore di Klimt verso le donne all’interno di una mostra unica nella storia della nostra città.

“Il libro racconta l’odissea della signora di Klimt – spiega Mariani – lontana da casa per 23 anni e poi tornata per dare lustro alla nostra città”. Per Mariani “questo quadro per tanto tempo ha acceso i riflettori su vari personaggi che popolano la cronaca nera e poi fortunatamente è ritornato a riempire le pagine della cultura grazie anche a questa mostra straordinaria”.