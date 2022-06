“Vespare”: Eleonora Bagarotti racconta la Vespa attraverso la musica e il cinema

“La Vespa rappresenta un mondo di libertà, un simbolo utilizzato da artisti, attori e musicisti per trasmettere messaggi che non perderanno mai valore”. Risulta impossibile racchiudere la Vespe solamente nel mondo dei motori. La Vespa è cultura, arte ed espressione dei tempi che evolvono. La Vespa, inoltre, come ha spiegato perfettamente la giornalista Eleonora Bagarotti – intervenuta a Biffi Arte nel pomeriggio di ieri – rappresenta il filo conduttore che lega capolavori del cinema e del musica.

Tra gli eventi promossi all’interno della mostra “Vespare” tanti applausi per la conferenza tenuta da Bagarotti: “Sono molto orgogliosa di essere qui – le sue parole – perché la Vespa in qualche modo rientra in un pezzo della mia storia Rock”.

Bagarotti ha svariato, durante il suo discorso, dal Bar Italia che organizza raduni di vespisti in Inghilterra ed è di proprietà di un immigrato piacentino, a “Portofino Vespa Rider” del gruppo locale Link Quartet, passando per Cesare Cremonini con la sua “50 Special” e la pubblicità con protagonista Gianni Morandi.

La mostra “Vespare” sarà visitabile fino al 16 luglio alla galleria Biffi arte di via Chiapponi.