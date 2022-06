Al Montecucco, gli innamorati del crossfit arrivano anche dalla Grecia. VIDEO

Sono arrivati da Viterbo, dalla Sicilia e addirittura dalla Grecia. E ovviamente c’erano i piacentini tra gli oltre 100 atleti che tra sabato e domenica hanno puntato dritto al parco di Montecucco per una due giorni a tutto Crossfit. Cos’è il Crossfit? E’ una delle discipline del momento e che nell’ambito del fitness, sta raccogliendo sempre più proseliti. Nel parco piacentino, il primo evento agonistico organizzato dal Crossfit Farnese gestito da Valeria Lasi, Samuele Storari e Pierluigi Pasini.

“Si tratta di una disciplina accessibile a tutti – hanno spiegato i tre giovani alla guida della palestra piacentina -: abbiamo praticanti over 60 e i riflessi sulla salute e il benessere fisico sono notevoli. Perchè praticare il crossfit anziché dedicarsi ad un’attività più tradizionale? Semplicemente per il crossfit consente un allenamento più dinamico, più divertente e più intenso”.

Percorsi in cui si alternano corsa, pneumatici e pesi da spingere nel caldo torrido di questi giorni e corde alle quali avvinghiarsi con le ultime forze rimaste in corpo. Queste, in estrema sintesi, alcune delle prove cui si sono sottoposti gli atleti che anche nell’intera giornata di domenica saranno protagonisti nell’area verde a ridosso della Besurica.

LE FOTO DI CLAUDIO CAVALLI