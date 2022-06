Ballottaggio, sorteggiato l’ordine sulla scheda: Tarasconi, poi Barbieri

Prima Katia Tarasconi e poi Patrizia Barbieri. E’ l’ordine di comparizione sulla scheda di voto per il ballottaggio delle amministrative di Piacenza in programma per domenica 26 giugno. L’ordine è stato determinato dal sorteggio effettuato dall’ufficio elettorale di palazzo Mercanti.

Sulla scheda compariranno, per ciascuna delle due candidate, il nome e cognome, e i simboli delle liste in collegate.

QUANDO SI VOTA – Le urne resteranno aperte domenica 26 giugno dalle 7 alle 23.

COME SI VOTA – L’elettore deve barrare con una X il nome del candidato sindaco che preferisce.

SPOGLIO – Lo spoglio partirà subito dopo la chiusura delle urne prevista alle 23.