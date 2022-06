Barbieri: “Contatto con i Liberali”. Presto l’annuncio di assessori in caso di vittoria

Ecco il contatto. Dopo settimane di stilettate e tentativi di trattativa, la candidata a sindaco del centrodestra Patrizia Barbieri, primo cittadino uscente, e il leader dei Liberali Corrado Sforza Fogliani hanno rotto il silenzio. “Dopo la mia richiesta di avere un appuntamento – fa sapere Barbieri – stamattina ho ricevuto un messaggio di Sforza in cui mi invita a una valutazione. Ho risposto che la mia disponibilità non è venuta meno. I nostri programmi sono sostanzialmente uguali”. L’appuntamento vero e proprio non è stato ancora fissato. Ma è una questione di ore. “Spero di individuare le tematiche precise di confronto – aggiunge Barbieri – ma non vedo grossi ostacoli”.

Nei prossimi giorni, in vista del ballottaggio del 26 giugno contro Katia Tarasconi (centrosinistra), Barbieri potrebbe annunciare anche alcuni assessori della sua giunta comunale, in caso di vittoria alle urne. Dopo l’intenzione già espressa di voler affidare la delega alla sanità al medico Luigi Cavanna, s’ipotizza una riconferma degli assessori uscenti Federica Sgorbati e Jonathan Papamarenghi oltre all’eventuale nomina di Mauro Monti in quota “Liberi”.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: