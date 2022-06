Strepitoso Dallavalle: salta 17,28 e conquista il titolo italiano assoluto

Secondo successo a tinte tricolori per Andrea Dallavalle, 22enne piacentino ora in forze al corpo sportivo delle Fiamme Gialle dopo una lunga carriera nell’Atletica Piacenza.

Nella finale dei campionati italiani assolutidi Rieti di oggi pomeriggio, Dallavalle ha centrato al terzo tentativo il salto decisivo per la medaglia d’oro, con la misura di 17,28 metri che vale anche il quinto posto assoluto nel ranking mondiale di stagione.

Un risultato eccezionale per il talento allenato da Ennio Buttò, che si è subito riconfermato ai massimi livelli dopo un infortunio che lo ha tenuto lontano dalle pedane per diverso tempo.

Con il successo dello stadio “Guidobaldi” di Rieti, il triplista ha infatti replicato l’ottimo 17.25 con il quale si era ripresentato a Grosseto solo pochi giorni fa.

Per il piacentino, ora nel mirino i Giochi del Mediterraneo di Orano in Algeria, iniziati nelle scorse ore e soprattutto l’appuntamento iridato di Eugene negli Stati Uniti in luglio.