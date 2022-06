Su liberta.it e Telelibertà tutta la giornata elettorale e dalle 23.00 lo spoglio in diretta

L’attesissimo ballottaggio che oggi vede sfidarsi Katia Tarasconi (centrosinistra) e Patrizia Barbieri (centrodestra) per la poltrona di nuovo sindaco di Piacenza sarà seguito passo passo dal sito liberta.it e dal Telelibertà (canale 76).

Il portale web aggiornerà per tutto il giorno i piacentini sull’andamento della giornata elettorale, con le urne aperte dalle 7.00 alle 23.00.

A quell’ora, poi, scatterà la diretta di Telelibertà, condotta dal direttore Nicoletta Bracchi e dal vice Michele Rancati, che accompagneranno i telespettatori dallo spoglio della prima sezione sino alla proclamazione del nuovo primo cittadino. Un’edizione speciale del format Doppio Turno dallo studio allestito, come già avvenne al primo turno del 12 giugno, proprio sotto i portici di Palazzo Marcanti, per regalare ai piacentini dati, commenti, interventi e, come tradizione, le prime parole del nuovo sindaco.

Tutto sarà visibile in streaming anche sulla pagina Facebook di Editoriale Libertà e sul sito liberta.it, costantemente aggiornato sullo spoglio.

