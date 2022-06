Tarasconi festeggia ai giardini Merluzzo: “Riaprirò il portone del municipio”

“Ogni settimana comunicherò un giorno dove andrò a fare colazione dalle 8 alle 9. Non voglio si percepisca la distanza tra la politica e la gente. A tal proposito, farò riaprire subito il portone principale di Palazzo Mercanti. E’ assurdo che sia rimasto chiuso per tutto questo tempo”. E’ l’impegno della neoeletta sindaco di Piacenza Katia Tarasconi, che ieri sera ha radunato i sostenitori nei giardini Merluzzo (con abbracci, applausi, complimenti e la musica dei Cani della Biscia) per festeggiare la vittoria alle elezioni amministrative contro la sfidante del centrodestra Patrizia Barbieri.

“Ora devo parlare con tutti i dipendenti comunali. Riunirli, girare gli uffici, uno a uno – prosegue Tarasconi – e spiegare loro il progetto che abbiamo. Bisogna capire che ogni giorno che passa è un giorno in meno che hai per portare a casa i risultati per la città. Devono capirlo tutti. E poi c’è da fare la giunta. Tempi? Non ci ho ancora pensato, ora mi devo fare un’idea. Per il primo consiglio comunale (forse tra l’11 e il 15 luglio) vorrei comunicare la squadra. Ce la metterò tutta”.

