“MusicAlia in concerto” venerdì 1 luglio nel cortile di palazzo Farnese

Venerdì 1 luglio alle ore 21.15, il cortile monumentale di palazzo Farnese sarà la scenografia, sotto il cielo stellato, dell’evento – organizzato nell’ambito della seconda edizione di #EstateFarnese promossa dall’assessorato alla Cultura – “MusicAlia in concerto”, a cura dell’omonima Orchestra stabile composta da ragazzi con disabilità fisiche e fragilità psichiche, affiancati da musicisti professionisti, educatori e operatori formati con il metodo Esagramma. Diretta da Franco Marzaroli e Alessandra Capelli, l’Orchestra MusicAlia suonerà brani tratti dalla “Carmen” di Bizet (Preludio, Intermezzo, Les Toreador), dalla colonna sonora del film “Momenti di gloria” composta da Vangelis, il brano “Gabriel’s oboe” scritto da Ennio Morricone per il film “Mission” di Martin Scorsese, le Danze ungheresi n. 5 e 6 di Johannes Brahms e l’Inno di Sant’Antonino (anonimo).

L’Aps MusicAlia è una realtà piacentina che da oltre dodici anni propone percorsi triennali di MusicoTerapiaOrchestrale® ai ragazzi con disabilità (che successivamente entrano nell’Orchestra), promuovendo l’inclusione sociale e la crescita personale in tutti i suoi aspetti: cognitivi, emotivi e relazionali. Soprattutto in questo momento storico, l’attività di MusicoTerapiaOrchestrale® diventa importantissima nel progetto di vita dei ragazzi, non solo grazie all’acquisizione di competenze musicali sempre nuove e più complesse, ma anche dal punto di vista riabilitativo, sul fronte della relazione, della capacità di gestire le novità, di modulare le emozioni e l’esposizione personale, di consolidare l’immagine di sé. Attraverso la dimensione collettiva del gruppo, la musicoterapia rappresenta infatti un percorso ‘abilitante’ alla società e alla socialità. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito ufficiale www.musicaliapiacenza.it.