Allargamento Saib, ApP: “Prescrizioni rispettate? Barriera verde a Roncaglia”

A fronte del progetto di allargamento dell’azienda Saib a Fossadello, che prevede il ridisegno degli spazi esterni con l’ampliamento delle aree destinate alla sosta e al transito dei mezzi pesanti, i consiglieri comunali di Piacenza Stefano Cugini e Luigi Rabuffi, in quota ApP, hanno presentato un’interrogazione scritta al sindaco Katia Tarasconi. “Chiediamo se il Comune di Piacenza abbia effettuato le verifiche di propria competenza sull’ottemperanza alle prescrizioni vincolanti”, cioè in merito al rispetto delle condizioni ambientali. E – aggiungono gli esponenti di ApP – “chiediamo se l’intervento di piantumazione previsto in località Giarona sia considerato sufficiente o se non sia più opportuno prevederlo a tutela della frazione di Roncaglia”. ApP, inoltre, interroga il primo cittadino per sapere “se il Comune di Piacenza è stato convocato e se parteciperà alla conferenza dei servizi del 21 luglio, tenuto conto che i provvedimenti autorizzativi in oggetto avranno una notevole ricaduta sull’inquinamento atmosferico, nonché sul sistema della mobilità ai confini con la frazione di Roncaglia, già sottoposta a un carico di disagi ormai insostenibile”.

L’INTERROGAZIONE DI APP