Bilancino e oltre mille euro in contanti, arrestato un 25enne moldavo per spaccio

Arrestato un cittadino italiano di origine moldave, classe 1997, per detenzione di sostanze stupefacenti a fine di spaccio.

La polizia è intervenuta in un’abitazione a seguito di una segnalazione per lite condominiale su strada con una famiglia egiziana. Il cittadino tratto in arresto aveva già danneggiato la porta di ingresso di una vicina.

Trattandosi di soggetto già conosciuto, violento e con precedenti di polizia, il ragazzo è stato sottoposto a perquisizione domiciliare. Nella sua abitazione sono state rinvenute diverse pezzature di sostanza stupefacente, materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione, oltre che una somma in contanti pari a 1.255 euro, tutto materiale sottoposto a sequestro penale.

Lo stesso cittadino, con precedenti specifici in materia di droga, già denunciato in stato di libertà nell’aprile 2022 sempre dalla squadra volante, è stato tratto in arresto.