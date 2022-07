Scarpette rosse, questa sera su Telelibertà il film “L’ultima volta che vidi Parigi”

Questa sera alle 20.30 “Scarpette Rosse”, il contenitore di Telelibertà dedicato al cinema del passato, propone un grande classico del cinema degli anni ’50: “L’ultima volta che vidi Parigi” è un film diretto da Richard Brooks.

Interpretato da Van Johnson e da Elizabeth Taylor, “L’ultima volta che vidi Parigi” racconta la storia di una coppia complicata, quella composta da Charles Willis, giovane ufficiale americano che fa il reporter per “Stars and Stripes” e di Helen Ellswirth, americana che vive a Parigi con suo padre e sua sorella Mary. I due si incontrano, si innamorano, lui decide di rimanere a Parigi e di lavorare per un giornale, mentre, come tutti gli aspiranti romanzieri, continua a provare a scrivere il Grande Romanzo Americano.

