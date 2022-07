“Scarpette rosse”, questa sera su Telelibertà il film “Orgoglio e passione”

Questa sera alle 20.30 “Scarpette Rosse”, il contenitore di Telelibertà dedicato al cinema del passato, propone un titolo che, come si capisce dal titolo, mescola avventura e sentimento: “Orgoglio e passione” è un film del 1957 diretto da Stanley Kramer, interpretato dalla coppia Cary Grant e Sophia Loren, al suo primo film americano: è un dramma storico in costume, ambientato nella Spagna del 1810, che racconta la storia di un ufficiale inglese che deve recuperare un enorme cannone abbandonato dalle truppe spagnole di fronte all’arrivo delle truppe napoleoniche e portarlo in Inghilterra via mare.

