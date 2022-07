Cinema sotto le stelle al Daturi: “Valorizzeremo ancora di più quest’area”

“Un evento che anima l’estate piacentina da diciannove anni. Non ci siamo mai fermati perché sappiamo quanto ci tengano i piacentini e per questo proponiamo un programma vasto, capace di diffondere la cultura cinematografica a trecentosessanta gradi”. Sono le parole di Piero Verani, presidente dell’associazione Cinemaniaci che – in sinergia con Arci Piacenza e il sostegno di vari enti tra cui il Comune e la Fondazione di Piacenza e Vigevano – organizza la rassegna “Cinema sotto le stelle” all’arena Daturi.

“Siamo in un posto meraviglioso, la programmazione è molto bella ed è realizzata in un luogo che come amministrazione ci impegneremo a valorizzare ancora di più” ha commentato il sindaco di Piacenza Katia Tarasconi.

Oltre alle proiezioni cinematografiche, diversi ospiti parteciperanno o hanno già partecipato alla rassegna: da Michelangelo Frammartino, a Francesco Bussolari e poi Valeio Airò, Laura Locatelli e Germano Lanzoni del Milanese Imbruttito. Tra gli ospiti anche il regista piacentino Roberto Dassoni che presenterà un film incentrato sulla sicurezza stradale. Durante la rassegna verrà celebrato anche Pier Paolo Pasolini con la rappresentazione di due sue opere cinematografiche.

“Vi aspettiamo numerosi per vivere una rassegna che tratta diversi argomenti sensibilizzando sulla disabilità, sulla sicurezza stradale passando dal cinema di nicchia alle commedie, film di qualità e documentari” l’invito di Alessandro Fornasari di Arci Piacenza.

“Il cinema è una delle più grandi arti della cultura – sottolinea l’assessore Cristian Fiazza – tengo a rimarcare la capacità degli organizzatori di proporre una rassegna diversificata che passa dalle commedie divertenti a film impegnati e d’autore”.

“Il linguaggio del cinema è universale e arriva a tutti” chiosa Fiazza.

La rassegna è partita ufficialmente venerdì primo luglio e continuerà fino a giovedì 15 settembre. Tutte le informazioni sulle proiezioni e gli orari – “che seguiranno il ciclo del sole” spiegano gli organizzatori – si possono consultare sul sito del Comune di Piacenza e di Cinemaniaci.