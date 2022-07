Dopo la delusione elettorale, Sergio Dagnino lascia il Movimento 5 stelle

In crisi nera a livello nazionale, senza più rappresentanti in consiglio comunale dopo la batosta elettorale. E ora orfano anche di Sergio Dagnino, l’esponente locale più in vista. Era nell’aria, adesso c’è l’ufficialità: l’ex consigliere lascia il Movimento 5 stelle.

“Dopo anni di sopportazione, la misura era colma. Ho comunicato nei giorni scorsi la mia decisione ai nostri parlamentari che mi hanno ringraziato per il lavoro svolto” spiega a “Libertà” Dagnino che alle ultime elezioni non è stato rieletto in Comune, soprattutto a causa dei demeriti del Movimento che ha ottenuto un magro 2%, insufficiente a far scattare il seggio.

