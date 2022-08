Corsa al Parlamento, stasera la chiusura delle liste: 13 piacentini candidati

Si compone l’assetto piacentino verso le elezioni politiche del 25 settembre. I partiti stanno ultimando la composizione delle liste. Gli esponenti del nostro territorio candidati in Parlamento saranno 13, salvo ulteriori sorprese: la presentazione si chiude infatti stasera alle ore 20.

COLLEGI UNINOMINALI – Nei collegi uninominali, i piacentini in corsa alla Camera saranno la docente Sabrina De Canio (Azione e Italia Viva), il deputato uscente Tommaso Foti (Fratelli d’Italia) verso la sua sesta legislatura, Beatrice Ghetti (Pd), l’ex sindaco di Caminata Carmine De Falco (Movimento 5 Stelle) e l’esponente di “Rifondazione comunista” Elena Maria Anelli (Unione Popolare). Al Senato, invece, ecco il dipendente di un istituto di credito Alessandro Sbalbi (Azione e Italia Viva) e la parlamentare uscente Elena Murelli (Lega), che a livello locale sfideranno – tra gli altri – Gabriella Blancato (M5s) e Graziano Delrio (Pd), entrambi “catapultati” da Reggio Emilia.

COLLEGI PLURINOMINALI – Nel sistema proporzionale, i piacentini candidati alla Camera saranno il sindaco di Vigolzone Gianluca Argellati (terzo nel listino di Forza Italia), l’insegnante Isabella Martini (quarta in Forza Italia), la deputata uscente ed ex ministro Paola De Micheli (capolista del Pd), De Falco (terzo nel M5s), l’esponente di “Potere al Popolo” Mariagrazia Cristalli (seconda in Unione Popolare) e Luciana Meles (Noi Moderati). Al Senato ecco il vicesindaco di Fiorenzuola Paola Pizzelli (quarta in Forza Italia). Foti (FdI) è capolista sia alla Camera che al Senato.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: