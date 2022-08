“Dalla classe all’Orchestra”, 120 ragazzi del IV Circolo alla manifestazione nazionale

Sono una classe. Ma anche un’orchestra. Sono 120 bambini e ragazzini del quarto circolo didattico che partecipano al progetto “Dalla classe all’Orchestra”: progetto che verrà presentato al Festival dell’Innovazione Scolastica che si tiene dal 2 al 4 settembre a Valdobbiadene. Le scuole candidate da tutta Italia sono 86: solo 20 quelle selezionate fra cui appunto il circolo diretto da Simona Favari che presenterà la sua attività nella mattinata del 3 settembre. Per la scuola piacentina è un’occasione importante perché il Festival rappresenta la principale manifestazione nazionale riguardante l’innovazione scolastica a cui partecipa anche il ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi, già presente all’edizione del 2021.

“Si tratta di un progetto che portiamo avanti dal 2014 – spiega la direttrice didattica Simona Favari – ispirato al modello didattico musicale elaborato da Josè Antonio Abreu in Venezuela per offrire ai bambini dei quartieri più poveri l’opportunità di usare la musica come elemento di riscatto sociale ed educazione alla cittadinanza. All’inizio abbiamo cominciato alla Caduti sul lavoro: il linguaggio musicale poteva essere utilizzato come un elemento di inclusione nel contesto di multiculturalità che caratterizza la scuola. Siamo partiti con tre classi e lo studio del violino e del violoncello, poi abbiamo ampliato con quello dei fiati e delle percussioni”.

Dalla Caduti sul Lavoro il progetto, che è sostenuto dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano e dalla Fondazione Sanna, è stato portato anche alla scuola primaria II Giugno.

Attualmente sono 120 gli alunni che seguono le due ore di laboratori orchestrali in orario scolastico, a cui però si aggiunge anche un’ottantina di ragazzi che frequentano quelli in orario extrascolastico realizzati grazie al finanziamento della legge regionale sulla musica: “Il tutto è rigorosamente a costo zero per le famiglie – sottolinea la direttrice didattica – a gennaio verrà costituita un’orchestra della città con i bambini e i ragazzini di diverse scuole. Presenteremo il progetto il 9 settembre al Collegio Alberoni alla presenza di due maestri venezuelani che illustreranno il sistema Abreu”. Nel frattempo però la prima tappa è a Valdobbiadene.