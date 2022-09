Elezioni, ecco chi corre nei collegi di Piacenza. Sfida tra 23 candidati all’uninominale

Sono 23 i candidati alle elezioni politiche del 25 settembre nei collegi uninominali di Piacenza e provincia. Un tassello importante del “mosaico” di tutti gli esponenti in corsa verso il Parlamento, a cui si aggiungono le liste presentate al proporzionale. Qui è possibile consultare l’elenco completo.

CAMERA UNINOMINALE – EMILIA-ROMAGNA U01

ITALIA SOVRANA E POPOLARE – ZERBINI ELISA

VITA – SCOTTI ENRICO

SUD CHIAMA NORD – APONTUAH TRACY KONADU

MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI – CALESTANI ROBERTO

AZIONE – ITALIA VIVA – DE CANIO SABRINA

ITALEXIT PER L’ITALIA – CICOGNINI CINZIA

CENTRODESTRA – FOTI TOMMASO

CENTROSINISTRA – GHETTI BEATRICE

MOVIMENTO 5 STELLE – DE FALCO CARMINE

PARTITO ANIMALISTA – UCDL – 10 VOLTE MEGLIO – BRANCATI ROSARIO

UNIONE POPOLARE – ANELLI ELENA MARIA

SENATO UNINOMINALE- EMILIA-ROMAGNA U01

ALTERNATIVA PER L’ITALIA – NO GREEN PASS – PAPI ENRICO

PARTITO ANIMALISTA – UCDL – 10 VOLTE MEGLIO – PROIETTI ALBA

CENTROSINISTRA – NEGRI GIUSEPPE DETTO BEPPE

DESTRE UNITE – SANZANI ROMINA

CENTRODESTRA – MURELLI ELENA

UNIONE POPOLARE – ALLAWI HAITHAM

ITALIA SOVRANA E POPOLARE – DI CATALDO SILVIA

AZIONE – ITALIA VIVA – SBALBI ALESSANDRO

MOVIMENTO 5 STELLE – BLANCATO GABRIELLA ANNA MARIA

VITA – SASSI MARIANGELA

ITALEXIT PER L’ITALIA – ROMANI ERICA

MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI – BUSSOLATI GABRIELLA