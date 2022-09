Forza Italia, i candidati piacentini: “Garante per gli anziani, scuola e bollette”

Garante per gli anziani, investimenti sull’edilizia scolastica e lotta al caro bollette. Sono alcuni punti al centro del programma di Forza Italia in vista delle elezioni politiche del 25 settembre. A illustrarli, stamattina, sono stati i candidati piacentini Gianluca Argellati e Isabella Martini, schierati nel listino proporzionale alla Camera, insieme a Paola Pizzelli in corsa nel plurinominale al Senato. Ecco le interviste, nel servizio del Tgl a cura di Thomas Trenchi.