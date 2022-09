Cna, diploma per 14 operatori meccatronici. “Pronti per il lavoro”

Una quindicina di nuovi “Operatori meccatronici dell’autoriparazione” sono pronti per proseguire gli studi o per entrare nel mondo del lavoro. Anzi: qualcuno ha già iniziato a passare dalla teoria alla pratica vera, subito chiamato a giugno al termine del percorso triennale. Sono i giovani usciti dal corso dedicato di Ecipar – Ente di formazione di Cna Piacenza abilitato dal Ministero dell’Istruzione proprio per l’organizzazione dei corsi e delle attività di Istruzione e Formazione Professionale -, e per loro è arrivato il momento della consegna del diploma.

A consegnare i diplomi, oltre al presidente provinciale di Cna, Giovanni Rivaroli, erano presenti anche l’assessore alle Politiche edicative, Mario Dadati, il presidente regionale di Ecipar, Gualtiero Ghirardi, e quello provinciale di Piacenza, Marco Salvatori. Presente anche il presidente nazionale di Cna, il piacentino Dario Costantini, che ha spiegato l’intenzione della confederazione di essere propositiva verso il governo sui temi portanti dell’industria, a cominciare dall’energia.