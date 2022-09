Elezioni politiche, Letta a Piacenza venerdì incontra i lavoratori Geocart

Il segretario nazionale del Partito Democratico Enrico Letta farà tappa a Piacenza venerdì 9 settembre.

Accompagnato dai candidati della lista Democratici e Progressisti Paola De Micheli, Beatrice Ghetti e Giuseppe Negri, Letta incontrerà nel pomeriggio di venerdì presso la cooperativa Geocart le lavoratrici e i lavoratori. L’appuntamento è stato esteso anche ai sindacati confederali e ai loro iscritti. “Dalla parte del lavoro, sempre” è il titolo del confronto dedicato alla situazione economica e alle richieste più urgenti del territorio.

Il tema del lavoro è centrale per il Partito Democratico: introduzione del salario minimo, lotta al precariato, e rafforzamento delle politiche attive per il lavoro sono alcuni dei capisaldi del programma elettorale.

In serata – sempre venerdì 9 settembre – alla Cooperativa di S. Antonio prende il via la manifestazione del centrosinistra in festa con un ricco programma politico: sono previsti incontri con il sindaco di Piacenza Katia Tarasconi e la giunta comunale, col presidente della Regione Stefano Bonaccini e con la parlamentare Paola De Micheli, Beatrice Ghetti e gli altri candidati alle elezioni politiche del 25 settembre. Per la prima volta l’evento non sarà a cura solo del Pd, ma vedrà impegnati anche i volontari della lista “Italia Democratica e Progressista”. La manifestazione prosegue fino all’11 settembre, attivi anche gli stand gastronomici.