Estate Farnese, domani i Carmina Burana, sabato “La traviata” dei giovani

Domani alle 21.00 propone i “Carmina Burana” di Carl Orff, sabato invece – per la prima volta dopo la pandemia – porta in scena la grande lirica a Palazzo Farnese. La rassegna Estate Farnese prosegue con i suoi appuntamenti, tra i quali spicca sicuramente “La Traviata” di Giuseppe Verdi, organizzata dall’associazione Amici della lirica. L’evento, in programma sabato alle 21.15 (in caso di maltempo rinvio a domenica), vedrà in scena il soprano Alexandra Grigoras, il tenore Giuseppe Infantino e il baritono Alessio Verna, il coro del Teatro Municipale e l’Orchestra Filarmonica Italiana composta da cinquanta elementi e la partecipazione dell’Etòile Ballet Theatre e altre realtà piacentine, tra cui il gruppo di attori ChezActors di Carolina Migli Bateson.

Ecco qualche anticipazione.

IL SERVIZIO A CURA DI MARCELLO TASSI