Rinunce e poche candidature: tra dieci giorni parte la scuola ma mancano insegnanti

A dieci giorni dall’inizio delle lezioni in aula mancano all’appello ancora molti insegnanti. Soprattutto al Nord, soprattutto alla primaria. Secondo le stime della Flc Cgil di Piacenza la carenza attuale patita dal territorio locale sarebbe di diverse decine di maestri, restando solo alle elementari. A pesare sull’attuale ammanco, ancora, le inattese rinunce che sono arrivate, l’esaurimento delle graduatorie e la scarsità di candidati pronti a mettersi in gioco, a indizio – forse – del fatto che la professione rischia di aver perso appeal tra i più giovani. Da oggi l’amministrazione scolastica, febbrilmente impegnata nelle operazioni di reclutamento, metterà ancora mano alle graduatorie provinciali ma, come evidenziano dal fronte sindacale, si dovrebbe trattare soltanto di assegnazioni residuali, rivolte cioè a docenti che hanno già ricevuto spezzoni orari. Resteranno, in ultima analisi, le messe a disposizione.

