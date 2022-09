Terre Traverse, dal 9 settembre eventi per scoprire la vita delle campagne

Terre Traverse torna con un ricco programma di eventi, dedicato alla narrazione della vita rurale tra la via Emilia e il Po. Una decina di proposte in calendario da venerdì 9 settembre, fino alla prossima Epifania. “Ringraziamo la Fondazione di Piacenza e Vigevano, l’ente che ci permette di organizzare il nostro cartellone – ha detto Gianpietro Bisagni, presidente di Terre Traverse -. Da 12 anni ci garantisce sostegno nel formulare un percorso di incontri di spessore culturale, frutto di collaborazioni con diverse associazioni. “In collaborazione con” è il nostro modus operandi, la modalità corretta per creare una solida rete sul territorio e stimolare la presenza di un pubblico differente”.

Si parte venerdì 9 settembre, alle 18.30, con una passeggiata di poco più di 3 chilometri nella campagna di San Protaso, attraversando “Il campo dei russi”: narrazione storica e picnic contadino dell’Agriturismo Casa della Memoria. Weekend verdiano al Castello di Cadeo, con un concerto lirico sabato 17 settembre alle 21.30 e uno spettacolo teatrale dedicato a Giuseppina Strepponi domenica 18 settembre alle 17.30. Narrazione e degustazione all’Agriturismo Battibue con prodotti di presidio e champagne, venerdì 7 ottobre alle 20. Teatro di prosa, sabato 8 ottobre alle 17, presso il Vivaio Bearesi con “Pinin e le masche”. Domenica 9 ottobre, all’Agriturismo Antica Ruggine, alle 14.30 va in scena l’asta contadina solidale “L’incanto dell’incanto’” Domenica 30 ottobre, alle 9.30, si svolge la camminata alla scoperta dei mulini di pianura con l’intervento, a conclusione, di Giovanni Tocci autore del libro “Le Terre Traverse” da cui è nato il progetto piacentino. Domenica 15 novembre, alle 15, si riscopre la “Giornata del boscaiolo” a Cà del Bosco di Castellarquato. Tradizionale appuntamento, durante l’Avvento, con l’allestimento de “I presepi delle campagne” tra i poderi di Baselicaduce, I Doppi e San Protaso. Evento che dà vita al Concorso di immagini e parole, che coinvolge anche gli studenti. Due gli appuntamenti per la Notte di Natale, 24 dicembre: il presepe vivente al Castello di Cadeo, e il pellegrinaggio in silenzio con la mula Julia e alla luce di lanterne ad olio che da Cà del Bosco porta ai Piani Castellani.