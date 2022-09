A Palazzo Farnese la musica dei Pink Floyd per celebrare 100 anni di impegno della Lilt

“La musica come evento di vita e un evento in musica per migliorare delle vite”. Lunedì 12 settembre andrà in scena lo spettacolo teatrale con musica dal vivo “Pink Floyd acustic tribute” con protagonista il gruppo piacentino “The dark side of the Wall”. Lo spettacolo – che si terrà nella meravigliosa cornice del cortile di palazzo Farnese – è stato fortemente voluto dalla Lega italiana per la lotta ai tumori che quest’anno celebra i 100 anni di attività a sostegno delle persone con disabilità fisica e intellettiva nelle loro più varie declinazioni. Oltre al concerto, l’attore Filippo Arcelloni accompagnerà il pubblico “in un’indagine tra significante e significato del viaggio nell’io dell’uomo”.

“Orgogliosi e contenti di essere parte di un evento così importante che unisce il messaggio universale della musica e l’impegno della lega italiana per la lotta contro i tumori” le parole dell’assessore alla Cultura Cristian Fiazza che durante la conferenza di presentazione dell’evento ha definito la musica “un veicolo per eccellenza di grandi suggestioni che lunedì 12 settembre saprà diffondere un messaggio di attenzione e cura di sè e delle persone che sono a noi vicine”.

Anche l’assessore alle Politiche giovanili Francesco Brianzi applaude e si congratula con gli organizzatori di un’iniziativa così importante: “Abbiamo il dovere di coinvolgere i giovani e portare avanti messaggi di inclusione – il suo intervento – ringrazio i rappresentanti di Lilt, di Rotary e gli artisti che si esibiranno”.

“Ogni giorno ci sono 1.000 nuovi casi di tumori in Italia, un dato che fa capire quanto sia importante la prevenzione – ha spiegato Francesco Pugliese, presidente di Lilt Piacenza -. La nostra associazione non sarebbe niente se non fosse per la collaborazione instaurata con altre realtà associative e il concerto di lunedì è un bellissimo simbolo di sinergia”.

Anche Maria Grazia Sabato, responsabile organizzazione eventi e service per il Rotary gruppo piacentino – Distretto Rotary 2050, ha sottolineato l’importanza della sinergia venutasi a creare: “Tutti i Rotary club del territorio hanno risposto presente alla proposta di Lilt perché teniamo a essere partecipi in questo importante compleanno”.

“Dal punto di vista musicale – ha spiegato Mario Scaletti, fondatore del gruppo musicale The Dark Side of the Wall – la serata sarà un viaggio nella produzione e nella cultura dei Pink Floyd”. Ma guai a chiamarli cover band: “Non siamo la classica cover band; il nostro è un tributo alla musica dei Pink Floyd”. Foletti invita tutti a partecipare al concerto evidenziando che dalla nascita del gruppo “amiamo prendere parte a eventi che hanno al centro uno scopo sociale e quello che la Lilt porta avanti da 100 anni è fondamentale per la salute di tutti”.