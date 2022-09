Ancora tre appuntamenti all’Estate Farnese: commedia dialettale, danza e concerto

“Presentiamo tre eventi importanti che andranno a concludere la rassegna culturale dell’estate Farnese contraddistinti da un filo rosso comune definito dal termine qualità”. Con queste parole l’assessore ala Cultura Cristian Fiazza ha presentato tre appuntamenti che andranno in scena settimana prossima nel cortile di palazzo Farnese.

“Vogliamo far vivere la nostra città di cultura” ha evidenziato Fiazza prima di lasciare la parola ai rappresentanti delle associazioni e delle compagnie protagoniste dei prossimi spettacoli. La società Filodrammatica piacentina – rappresentata dalla consigliera Angela Longeri e dalla regista Francesca Chiapponi ha presentato la commedia dialettale in due atti “Tutta culpa d’una seina”: adattamento in chiave piacentina della famosa piéce teatrale “La cena dei cretini” diventata in seguito un vero e proprio cult cinematografico. Lo spettacolo andrà in scena martedì 13 settembre. Chiapponi invita tutti a non perdersi l’esilarante commedia: “Sono circa due ore di assoluto divertimento – spiega l’autrice – un divertimento che definirei serio perchè nel finale emerge un bel momento di riflessione”.

Sabato 17 settembre invece sarà la volta del Gala della Pace proposto dalla compagnia di balletto piacentina “Ètoile Ballet Theatre”. “Oggi più che mai abbiamo bisogno di ritrovare la pace, non solo tra Paesi e nazioni , che dalla notte dei tempi sono devastati dalle guerre, ma anche tra artisti, familiari, amici e semplici vicini di casa – spiega il direttore artistico Walter Angiolini – la danza allieta la nostra anima e ci unisce nella ricerca della bellezza”. Durante lo spettacolo verranno portate in scena tre storie d’amore: la Bayadare, Spartacus e la Sylphide.

La sera dopo, in programma il concerto con protagonista l’Orchestra Farnesiana in sinergia con Francesco De Angelis, primo violino solista del teatro alla Scala di Milano. Con loro anche Daniela Cammarano, solista di fama internazionale, che eseguirà le “Quattro stagioni” di Astor Piazzolla.