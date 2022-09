Il regista Amelio: “Era un’ingiustizia dimenticare il Braibanti intellettuale”

Tutti in coda ieri sera al cinema Corso a Piacenza per la proiezione del film “Il Signore delle formiche” con il regista Gianni Amelio e gli attori Elio Germano, Luigi Lo Cascio e Leonardo Maltese.

Nel pomeriggio, in una XNL stracolma, Mario Magnelli vicepresidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano e Paola Pedrazzini direttrice della Fondazione Fare Cinema hanno introdotto l’incontro con il pubblico.

“È doveroso dopo decine di anni riconoscere il talento di Ferruccio Braibanti come poeta, uomo di teatro, drammaturgo, come uomo di cultura a tutto tondo – ha commentato Amelio -. Non uso i veri nomi degli accusatori perché non credo che i veri colpevoli siano solo loro, ma è colpevole una società intera”.

Raggiunti da Leonardo Maltese, che è stato definito da Amelio “un miracolo in un film dove ci sono due giganti”, gli attori si sono soffermati sulla relazione instaurata sul set: “Gianni ha continuato a lanciare tante illuminazioni, ispirazioni e trasformazioni che hanno creato le premesse di una trasformazione – ha commentato Luigi Lo Cascio -. Abbiamo condiviso lo stesso paesaggio, lo stesso orizzonte, un senso di libertà e la garanzia di verità che ognuno di noi cerca di raggiungere interpretando il personaggio”.

Un sentimento condiviso da Elio Germano, che ha aggiunto: “Il mestiere dell’attore significa interpretare, mettere in carne il pensiero di un regista. Se il regista diventa i suoi personaggi, a me capita di pensare di incarnare il regista stesso perché si agisce secondo le sue indicazioni, è un rapporto reciproco”.

Ha chiuso l’incontro il produttore Simone Gattoni, che ha ringraziato Ferruccio Braibanti e ricordato Piergiorgio Bellocchio, sottolineando che “i film di un certo livello sono un investimento, ma questa storia andava raccontata”. Gattoni ha poi consegnato a Leonardo Maltese il premio Starlight.