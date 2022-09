Red carpet “piacentino”: a Venezia Giulia Salemi, Mattia Narducci ed Eleonora Puglia

Quest’anno più che mai la 79esima Mostra del cinema di Venezia, che si è chiusa il 10 settembre, aveva un “sapore” piacentino. Sullo storico red carpet del Lido, hanno sfilato ospiti e star internazionali. Tra loro anche tre concittadini: il modello Mattia Narducci, la showgirl e presentatrice Giulia Salemi e l’attrice e ballerina Eleonora Puglia.

“Dopo tre anni eccomi di nuovo qui, anche se ogni volta Venezia è sempre magica. Sono davvero felice e grata al mio team che mi ha supportata”- scrive Salemi sul suo profilo social. Eleonora Puglia, che ha mosso i primi passi nella danza, oggi vive a Roma ed è attrice e anche regista e sceneggiatrice. Al Festival ha presentato il cortometraggio “Il Cane Mente” nella rassegna “Corti in Laguna” scritto con la regista Virginia Russo. Tra i protagonisti anche Simona Mancini e Pietro Pace. Produzione Manfredi Barbarossa. “Vi presento Maria personaggio al quale tengo particolarmente”- ha scritto Eleonora. Tra i bellissimi sulla “passerella” rossa anche Mattia Narducci, modello preferito da un altro illustre piacentino: Giorgio Armani. In questo caso Mattia è stato richiesto a Venezia da Tom Ford. “E’ stato davvero eccitante e sono grato per il supporto”- ha commentato il modello sul profilo Instragram.