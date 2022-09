E’ pronto a partire il Festival dell’Outsider Art: mostre ed eventi fino al 16 ottobre

È davvero ricchissimo, e soprattutto estremamente variegato, il programma della settima edizione del Festival dell’Outsider Art e dell’Arte Irregolare, che quest’anno si svolgerà a Piacenza dal 25 settembre al 16 ottobre.

Il concetto di arte irregolare (o Art brut) venne teorizzato nel 1945 dal pittore francese Jean Dubuffet per indicare le produzioni artistiche realizzate da non professionisti o pensionanti degli ospedali psichiatrici che operavano al di fuori delle norme estetiche convenzionali. Per arte irregolare si intende dunque definire un’arte spontanea, autentica, in grado di raccontare stati d’animo e tormenti, demoni interiori e meravigliose sensazioni.

Il Festival nasce nel 2016 da un’idea del Nuovo Comitato il Nobel per i Disabili e il Dipartimento di Salute Mentale di Bologna. Un progetto che nel corso degli anni si è sviluppato, divenendo nel 2019 un Festival itinerante a tutti gli effetti.

IL PROGRAMMA COMPLETO

IL SERVIZIO A CURA DI MARCELLO TASSI