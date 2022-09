Elezioni politiche, domenica 209.162 piacentini chiamati alle urne. Come si vota

Si avvicina l’appuntamento delle elezioni politiche. Questa domenica, 25 settembre, a Piacenza e provincia gli aventi diritto al voto sono 209.162, di cui 101.886 uomini e 107.276 donne. I seggi saranno aperti dalle ore 7 alle 23.

Il rinnovo dei componenti della Camera dei deputati e del Senato avviene con tempi anticipati rispetto alla naturale scadenza del 2023, in seguito alle dimissioni del governo di Mario Draghi, a cui ha fatto seguito lo scioglimento del Parlamento decretato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Per la prima volta, anche i diciottenni parteciperanno alla votazione del Senato, dopo la recente modifica costituzionale che ha soppresso il limite minimo dei 25 anni di età. Nel nostro territorio le sezioni elettorali sono 303, di cui 107 in città. Il sistema elettorale per Camera e Senato è lo stesso: misto proporzionale e maggioritario. L’elettore avrà una scheda per la Camera di colore rosa e una per il Senato di colore giallo.

COME SI VOTA – Occorre tracciare un segno sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto così espresso vale ai fini dell’elezione del candidato nel collegio uninominale e a favore della lista nel collegio plurinominale. Qualora il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, il voto è comunque valido anche per la lista collegata. In presenza di più liste collegate in coalizione, il voto è ripartito tra quest’ultime. Non è previsto il cosiddetto voto disgiunto.

VOTO DOMICILIARE – Il Comune di Piacenza comunica che è stato appositamente istituito, con il supporto dell’Azienda Usl, un seggio speciale abilitato alla raccolta del voto presso il proprio domicilio, per gli elettori residenti in città contagiati da Covid 19. Le persone interessate dovranno far pervenire all’attenzione del Sindaco, scrivendo a [email protected], una dichiarazione che attesti la volontà di esercitare tale diritto, indicando con precisione l’indirizzo completo presso cui si è domiciliati, unitamente a un certificato rilasciato dal funzionario medico designato dall’Ausl, che attesti la condizione di contagiato.

Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi all’Ufficio Elettorale, ai seguenti numeri: 0523.492552 e 0523.492600. Il voto verrò raccolto durante gli orari di apertura dei seggi, nella giornata di domenica 25 settembre, assicurandone con ogni mezzo idoneo la libertà e la segretezza, nel rispetto delle esigenze connesse alle condizioni di salute dell’elettore.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: