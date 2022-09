Domenica ripartono le visite alla Galleria e al Collegio Alberoni dopo la pausa estiva

Dopo la consueta chiusura estiva (quest’anno limitata al solo mese di agosto), domenica prossima la Galleria e il Collegio Alberoni riaprono ai visitatori e prende così avvio una nuova stagione di visite e itinerari alla scoperta del notevole patrimonio del cardinale Giulio Alberoni, tra il quale spicca l’Ecce Homo di Antonello da Messina, vera perla della collezione e l’appartamento del cardinale Alberoni, sottoposto recentemente a restyling.

Oltre alla visita guidata domenicale delle 16.00, si riattivano anche le altre modalità di visita, ovvero i percorsi accompagnati anche per singoli visitatori, su appuntamento, in alcuni giorni feriali, e le visite guidate per gruppi su prenotazione in qualsiasi giorno della settimana.

